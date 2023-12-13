Священник на Украине получил повестку из-за слов на похоронах «раб Божий»

Сотрудники военкомата Львовской области выписали повестку священнику, который на похоронах военного сказал в его адрес «раб Божий», говорится в публикации украинского издания «СТРАНА.ua».

Военком при этом признался, что имеет личную неприязнь к священнику после похорон его сына из-за того, что тот не назвал звание погибшего.

«Работник ТЦК (территориального центра комплектования — RT.) угрожал священника «загрузить как собаку», если тот не явится в ТЦК, или заберёт у ТЦК его сына и зятя», — сказано в сообщении.

Второй человек в форме выписал священнику повестку в военкомат 15 декабря на 09:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье отстранили от служения священника, призвавшего народы Украины и России к миру.