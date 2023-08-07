В Закарпатье отстранили от служения священника, призвавшего народы Украины и России к миру

Мукачевская епархия Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) отстранила от служения священника Романа Кураха, который призвал российский и украинский народы к миру.

Как сообщает ТАСС, во время проповеди в ужгородском кафедральном соборе в Закарпатье священник призвал народы к миру.

После этого управление епархии заявило, что считает высказывания отца Романа Кураха «никак не позицией епархии, а частным эмоциональным высказыванием».

«За свой поступок священник отстранён от службы в соборе и понесёт соответствующую дисциплинарную ответственность согласно церковным канонам», — говорится в сообщении.

В епархии не уточнили, какие каноны предусматривают наказание за призывы к миру.

Вместе с этим УГКЦ отметила, что поддерживает ВСУ.

Ранее суд на Украине приговорил митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафана (Елецких) к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооружённой агрессии».