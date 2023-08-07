В Закарпатье отстранили от служения священника, призвавшего народы Украины и России к миру
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, во время проповеди в ужгородском кафедральном соборе в Закарпатье священник призвал народы к миру.
После этого управление епархии заявило, что считает высказывания отца Романа Кураха «никак не позицией епархии, а частным эмоциональным высказыванием».
«За свой поступок священник отстранён от службы в соборе и понесёт соответствующую дисциплинарную ответственность согласно церковным канонам», — говорится в сообщении.
В епархии не уточнили, какие каноны предусматривают наказание за призывы к миру.
Вместе с этим УГКЦ отметила, что поддерживает ВСУ.
Ранее суд на Украине приговорил митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафана (Елецких) к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооружённой агрессии».