Суд на Украине приговорил митрополита УПЦ Ионафана к пяти годам тюрьмы
- РИА Новости
Пресс-служба украинской спецслужбы заявила, что суд подтвердил «доказательную базу, собранную спецслужбой».
СБУ утверждает, что фигурант распространял «прокремлёвские агитки и литературу».
При этом адвокаты митрополита заявляют, что листовки, ставшие основанием для предъявления обвинений, были подброшены во время обыска сотрудниками службы безопасности, пишет ТАСС.
В МИД России ранее заявили, что сбор фактов и свидетельств противоправных действий киевского режима в отношении УПЦ будет продолжен.