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Суд на Украине приговорил митрополита УПЦ Ионафана к пяти годам тюрьмы

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Суд на Украине приговорил митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафана (Елецких) к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооружённой агрессии», сообщила СБУ.
Суд на Украине приговорил митрополита УПЦ Ионафана к пяти годам тюрьмы
  • РИА Новости

Пресс-служба украинской спецслужбы заявила, что суд подтвердил «доказательную базу, собранную спецслужбой».

СБУ утверждает, что фигурант распространял «прокремлёвские агитки и литературу».

При этом адвокаты митрополита заявляют, что листовки, ставшие основанием для предъявления обвинений, были подброшены во время обыска сотрудниками службы безопасности, пишет ТАСС.

В МИД России ранее заявили, что сбор фактов и свидетельств противоправных действий киевского режима в отношении УПЦ будет продолжен.

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