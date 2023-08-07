Суд на Украине приговорил митрополита УПЦ Ионафана к пяти годам тюрьмы

Суд на Украине приговорил митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафана (Елецких) к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооружённой агрессии», сообщила СБУ.

Пресс-служба украинской спецслужбы заявила, что суд подтвердил «доказательную базу, собранную спецслужбой».

СБУ утверждает, что фигурант распространял «прокремлёвские агитки и литературу».

При этом адвокаты митрополита заявляют, что листовки, ставшие основанием для предъявления обвинений, были подброшены во время обыска сотрудниками службы безопасности, пишет ТАСС.

В МИД России ранее заявили, что сбор фактов и свидетельств противоправных действий киевского режима в отношении УПЦ будет продолжен.