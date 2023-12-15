RT в Telegram
Подпишись

МО России: разведчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работина Запорожской области

Короткая ссылка
Российские разведчики и артиллеристы сорвали ротацию ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области, потери украинской армии убитыми и ранеными составили до 35 человек.

«Разведчики Южного военного округа (ЮВО) во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии сорвали ротацию личного состава ВСУ», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что российские разведчики передали координаты местоположения украинских войск, после чего скорректировали огонь 152-мм гаубиц «Мста-Б».

Накануне в Минобороны России заявили, что российские войска поразили силы двух бригад ВСУ в районе Работина Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить