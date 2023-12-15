МО России: разведчики сорвали ротацию ВСУ в районе Работина Запорожской области

Российские разведчики и артиллеристы сорвали ротацию ВСУ у населённого пункта Работино в Запорожской области, потери украинской армии убитыми и ранеными составили до 35 человек.

«Разведчики Южного военного округа (ЮВО) во взаимодействии с расчётами ствольной артиллерии сорвали ротацию личного состава ВСУ», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что российские разведчики передали координаты местоположения украинских войск, после чего скорректировали огонь 152-мм гаубиц «Мста-Б». Накануне в Минобороны России заявили, что российские войска поразили силы двух бригад ВСУ в районе Работина Запорожской области.