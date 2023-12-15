МО России: военные «Запада» уничтожили бронегруппу ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны России подчеркнули, что разведчики вскрыли передвижения украинской группы с помощью бесплиотников.
«Цели пришли внезапно, но расчеты всегда находятся на дежурстве. Расчёт БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся», — приводит РИА Новости слова командира артиллерийского расчёта.
По его словам, удар был нанесён не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ.
«Они пытались спешиться и рассредоточиться. Но деваться им было некуда», — рассказал командир.
Ранее российский боец с позывным Пепел рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой, что военнослужащие России почти каждый день уничтожают живую силу и технику ВСУ.