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МО России: военные «Запада» уничтожили бронегруппу ВСУ на Купянском направлении

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Военнослужащие 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью самоходных гаубиц «Акация» уничтожили бронегруппу ВСУ на Купянском направлении.

В Минобороны России подчеркнули, что разведчики вскрыли передвижения украинской группы с помощью бесплиотников.

«Цели пришли внезапно, но расчеты всегда находятся на дежурстве. Расчёт БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся», — приводит РИА Новости слова командира артиллерийского расчёта.

По его словам, удар был нанесён не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ.

«Они пытались спешиться и рассредоточиться. Но деваться им было некуда», — рассказал командир.

Ранее российский боец с позывным Пепел рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой, что военнослужащие России почти каждый день уничтожают живую силу и технику ВСУ.

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