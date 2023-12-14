ВС России с помощью FPV-дрона уничтожили узел связи и РЭБ ВСУ

ВС России при помощи FPV-дрона уничтожили узел связи и средство РЭБ Вооружённых сил Украины, размещённые в часовне разрушенного храма.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора беспилотников группировки войск «Юг».

Он рассказал, что о местонахождении объектов сообщили разведчики.

«Мы выдвинулись в нужный район, подняли FPV-дрон и нанесли ювелирно точный удар по цели», — сказал оператор.

Он уточнил, что FPV-дрон ВС России практически залетел «в форточку» и уничтожил объект ВСУ.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ сообщило, что российские военные превосходят украинские силы по количеству FPV-беспилотников в зоне спецоперации.

12 декабря в Минобороны России сообщили, что бойцы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ при помощи FPV-дронов уничтожили группу пехоты ВС Украины на Запорожском направлении.