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Кулеба: Украина находится в нелёгком положении на данном этапе конфликта

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на данном этапе конфликта для Украины сложилась непростая военная ситуация.
Кулеба: Украина находится в нелёгком положении на данном этапе конфликта
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Foreign Affairs.

«Текущая фаза конфликта — непростая для Украины и для наших партнёров», — сказал он. 

По словам Кулебы, все хотят «голливудских прорывов» на поле боя.

Он также заявил, что если бы достижения в конфликте измерялись цифрами, Украина «уже бы проиграла», признав численные преимущества Вооружённых сил России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие неудачи, которые терпит Украина на фронте, ведут к раскачиванию авторитета власти в Киеве.

Издание Financial Times сообщало, что оптимистическая стратегия Владимира Зеленского на Украине и за рубежом и цензура создают раскол между гражданскими властями и военным руководством на Украине на фоне неудачного наступления и ослабления поддержки западных партнёров.

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