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В Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы

В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы

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В Хмельницкой и Житомирской областях Украины произошли взрывы. Кроме того, 14 декабря сообщалось о взрывах в Киеве.
В Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы
  • AP

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на администрацию Хмельницкой области, в регионе в ходе ракетной атаки произошло два взрыва.

«Также сообщают о взрывах в Житомирской области», — информирует издание.

Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске.

Вечером 14 декабря появились сообщения о мощных взрывах в Киеве. 

Военная хроника писала о прилётах ракет в Киеве «со стороны аэропорта Жуляны».

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