В Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы

В Хмельницкой и Житомирской областях Украины произошли взрывы. Кроме того, 14 декабря сообщалось о взрывах в Киеве.

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на администрацию Хмельницкой области, в регионе в ходе ракетной атаки произошло два взрыва.

«Также сообщают о взрывах в Житомирской области», — информирует издание.

Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске.

Вечером 14 декабря появились сообщения о мощных взрывах в Киеве.

Военная хроника писала о прилётах ракет в Киеве «со стороны аэропорта Жуляны».