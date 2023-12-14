В Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы
В Киеве, Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы
- AP
Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на администрацию Хмельницкой области, в регионе в ходе ракетной атаки произошло два взрыва.
«Также сообщают о взрывах в Житомирской области», — информирует издание.
Кроме того, взрывы произошли в Днепропетровске.
Вечером 14 декабря появились сообщения о мощных взрывах в Киеве.
Военная хроника писала о прилётах ракет в Киеве «со стороны аэропорта Жуляны».