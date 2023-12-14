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Военная хроника: на юго-западе Киева со стороны аэропорта раздался мощный взрыв

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Военная хроника пишет о прилётах ракет в Киеве «со стороны аэропорта Жуляны». Как отмечают украинские мониторинговые каналы, на юго-западе украинской столицы был слышен мощный взрыв.
Военная хроника: на юго-западе Киева со стороны аэропорта раздался мощный взрыв
  • РИА Новости

«Предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и (или) радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 Patriot», — пишет Военная хроника.

Вечером 14 декабря появились сообщения о мощных взрывах в Киеве. 

Мониторинговые каналы писали, что удары по объектам в черте города, предположительно, наносились баллистическими ракетами.

27 ноября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что стратегический авиазавод в Киеве в районе аэропорта Жуляны, на котором производятся беспилотники для ВСУ, попал под ракетный удар.

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