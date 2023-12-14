Военная хроника: на юго-западе Киева со стороны аэропорта раздался мощный взрыв
- РИА Новости
«Предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и (или) радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 Patriot», — пишет Военная хроника.
Вечером 14 декабря появились сообщения о мощных взрывах в Киеве.
Мониторинговые каналы писали, что удары по объектам в черте города, предположительно, наносились баллистическими ракетами.
27 ноября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что стратегический авиазавод в Киеве в районе аэропорта Жуляны, на котором производятся беспилотники для ВСУ, попал под ракетный удар.