Военная хроника пишет о прилётах ракет в Киеве «со стороны аэропорта Жуляны». Как отмечают украинские мониторинговые каналы, на юго-западе украинской столицы был слышен мощный взрыв.

«Предположительно, баллистические ракеты могли попасть в пусковые и (или) радар подсвета и наведения американского ЗРК MIM-104 Patriot», — пишет Военная хроника.

Вечером 14 декабря появились сообщения о мощных взрывах в Киеве.

Мониторинговые каналы писали, что удары по объектам в черте города, предположительно, наносились баллистическими ракетами.

27 ноября координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что стратегический авиазавод в Киеве в районе аэропорта Жуляны, на котором производятся беспилотники для ВСУ, попал под ракетный удар.