Военная хроника: в Киеве замечены прилёты ракет
В Киеве произошли мощные взрывы, сообщает Военная хроника. Мониторинговые каналы пишут, что удары по объектам в черте города, предположительно, наносятся баллистическими ракетами, в том числе работают гиперзвуковые «Кинжалы».
- AP
Также сообщают о повторных взрывах на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.
Издание «СТРАНА.ua» ранее сообщило, что на Украине в Киеве произошли взрывы.
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