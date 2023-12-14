Военная хроника: в Киеве замечены прилёты ракет

В Киеве произошли мощные взрывы, сообщает Военная хроника. Мониторинговые каналы пишут, что удары по объектам в черте города, предположительно, наносятся баллистическими ракетами, в том числе работают гиперзвуковые «Кинжалы».

AP

Также сообщают о повторных взрывах на военном аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Издание «СТРАНА.ua» ранее сообщило, что на Украине в Киеве произошли взрывы.