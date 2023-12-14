Глава СНБО Данилов: вето Венгрии по членству в ЕС — не «конец света» для Украины

Возможное вето по вступлению Украины в Евросоюз со стороны Венгрии не станет для Киева «концом света». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Говоря на эту тему в интервью итальянской газете la Repubblica, Данилов не стал отрицать, что такое положение дел стало бы для киевского режима разочарованием.

«Но это не будет концом света. Мне интересно другое: что такое Европейский союз? Если это сообщество ценностей, мы, безусловно, отвечаем всем критериям свободы. Мы — демократическая страна, сообщество, которое поддерживает свободу слова и права человека», — заявил глава СНБО Украины.

Ранее с призывом к Берлину наложить вето на диалог с Киевом о вступлении в ЕС выступили в бундестаге.