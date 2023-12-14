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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, трое ранены

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В Донецке два человека погибли, ещё трое получили ранения в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, трое ранены
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он рассказал, что украинские военные нанесли удар по Ленинскому району города. Данные пострадавших и погибших ещё уточняются.

«В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка «Космос» есть двое погибших и трое раненых», — добавил мэр.

Ранее Кулемзин сообщил, что четверо сотрудников предприятия «Донбассгаз» в Кировском районе Донецка получили ранения из-за сброса украинскими военными боеприпаса с БПЛА.

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