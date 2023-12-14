При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, трое ранены
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он рассказал, что украинские военные нанесли удар по Ленинскому району города. Данные пострадавших и погибших ещё уточняются.
«В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка «Космос» есть двое погибших и трое раненых», — добавил мэр.
Ранее Кулемзин сообщил, что четверо сотрудников предприятия «Донбассгаз» в Кировском районе Донецка получили ранения из-за сброса украинскими военными боеприпаса с БПЛА.