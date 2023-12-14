При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, трое ранены

В Донецке два человека погибли, ещё трое получили ранения в результате обстрела ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В своём Telegram-канале он рассказал, что украинские военные нанесли удар по Ленинскому району города. Данные пострадавших и погибших ещё уточняются.

«В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка «Космос» есть двое погибших и трое раненых», — добавил мэр.

Ранее Кулемзин сообщил, что четверо сотрудников предприятия «Донбассгаз» в Кировском районе Донецка получили ранения из-за сброса украинскими военными боеприпаса с БПЛА.