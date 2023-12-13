Кулемзин: четверо сотрудников «Донбассгаза» в Донецке пострадали из-за атаки ВСУ

Четверо сотрудников предприятия «Донбассгаз» в Кировском районе Донецка получили ранения из-за сброса украинскими военными боеприпаса с БПЛА.

Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате дневного сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе на ул. Дагестанской ранены сотрудники предприятия «Донбассгаз» — мужчины 1966, 1980, 1984 и 1988 г. р.», — написал он в Telegram.

Ранее российский боец с позывным Пепел рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой, что военнослужащие России почти каждый день уничтожают живую силу и технику ВСУ.