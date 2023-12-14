Путин заявил, что права бойцов ЧВК должны соблюдаться наравне с другими военными

Формально и юридически в России нет частных военных компаний, они не предусмотрены законом, а контракты бойцов из ЧВК с государством не заключались — это главная проблема, сообщил президент Владимир Путин. Он напомнил, что выплаты в таких случаях производились наличными, а сейчас трудно установить даже списочный личный состав этих подразделений. Права этих людей должны быть восстановлены, заявил глава государства.

По словам Путина, это пробелы, которые не должны были быть пропущены Министерством обороны.

«Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий, в этом нет никаких сомнений, это моя принципиальная абсолютно позиция», — сказал президент.

Минобороны это знает, отметил он.

«Если нужно внести изменения в закон, значит, и это будет сделано», — добавил президент.

Ранее Путин отмечал, что статус частных военных компаний в России непростой и требует обсуждения.