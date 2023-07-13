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Путин заявил, что статус частных военных компаний в России непростой и требует обсуждений

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Правовой статус частных военных компаний в России непростой, он должен обсуждаться в правительстве и Госдуме, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — приводит его слова газета «Коммерсантъ».

Ранее Путин заявил, что с мая 2022 по май 2023 года государство заплатило более 86 млрд рублей Группе Вагнера.

12 июля в Минобороны России сообщили, что российские войска завершают приём вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер».

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