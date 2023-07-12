ВС России приняли вооружение и военную технику от ЧВК «Вагнер»
- РИА Новости
По данным ведомства, от подразделений ЧВК уже переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. Кроме того, российские войска приняли более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения.
Технику и оружие доставляют в тыловые районы для техобслуживания.
«Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с мая 2022 по май 2023 года государство заплатило более 86 млрд рублей Группе Вагнера.
Также российский лидер подчеркнул, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.