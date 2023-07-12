ВС России приняли вооружение и военную технику от ЧВК «Вагнер»

Российские войска завершают приём вооружения и военной техники от ЧВК «Вагнер», заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, от подразделений ЧВК уже переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. Кроме того, российские войска приняли более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового вооружения.

Технику и оружие доставляют в тыловые районы для техобслуживания.

«Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с мая 2022 по май 2023 года государство заплатило более 86 млрд рублей Группе Вагнера.

Также российский лидер подчеркнул, что народ и армия не поддержали попытку мятежа.