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Путин отметил улучшение ситуации с обеспечением военных дронами в зоне СВО

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Российский президент Владимир Путин отметил улучшение ситуации с обеспечением военных дронами в зоне специальной военной операции.
Путин отметил улучшение ситуации с обеспечением военных дронами в зоне СВО
  • kremlin.ru

Об этом он сказал в ходе подведения итогов года, отвечая на вопрос военкора о недостаточном обеспечении российских военных дронами.

«Я думаю, что вы не можете не видеть, что она (ситуация с дронами. — RT) улучшается. Правда? Скажите, что это правда», — отметил Путин, добавив, что это факт.

При этом президент согласился, что не всегда всего хватает, не всегда всё получается.

Он напомнил, что протяжённость линии фронта в зоне спецоперации сейчас составляет 2 тыс. км, добавив, что не везде всё вовремя поставляется, но и собственное производство растёт, и многое частным образом закупается в том числе из-за границы.

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