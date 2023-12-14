Путин отметил улучшение ситуации с обеспечением военных дронами в зоне СВО
- kremlin.ru
Об этом он сказал в ходе подведения итогов года, отвечая на вопрос военкора о недостаточном обеспечении российских военных дронами.
«Я думаю, что вы не можете не видеть, что она (ситуация с дронами. — RT) улучшается. Правда? Скажите, что это правда», — отметил Путин, добавив, что это факт.
При этом президент согласился, что не всегда всего хватает, не всегда всё получается.
Он напомнил, что протяжённость линии фронта в зоне спецоперации сейчас составляет 2 тыс. км, добавив, что не везде всё вовремя поставляется, но и собственное производство растёт, и многое частным образом закупается в том числе из-за границы.
RT ведёт текстовую трансляцию, а также видеотрансляцию.