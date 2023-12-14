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Путин просил не спешить выдавливать ВСУ из Крынок, где противник несёт потери

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Президент России Владимир Путин просил начальника Генштаба (НГШ) Валерия Герасимова не спешить выдавливать противника из Крынок, там ВСУ продолжают терять личный состав.
Путин просил не спешить выдавливать ВСУ из Крынок, где противник несёт потери
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko, Pool

Об этом президент сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что на этом участке воюют не просто солдаты ВСУ, а элита украинской армии — штурмовые отряды, которых, «вообще-то, не так много».

«Если посчитать, сколько за полтора месяца, потери какие у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело... Секрета нет, я какое-то время назад НГШ сказал: «Не спешите их оттуда выдавливать». Прямо скажу: нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Такова логика вооружённой борьбы», — сказал Путин.

Для украинской стороны это трагедия, отметил он. 

«Тем не менее и министр, и НГШ сказали: «Нет, ну мы постепенно всё-таки будем сужать это пространство свободы». Это и происходит», — добавил президент.

Как отметил Путин, украинские военные попали в огневой мешок и по политическим соображениям «бросают туда личный состав».

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