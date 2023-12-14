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Путин рассказал о ситуации вокруг Крынок

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Российский лидер Владимир Путин рассказал о текущей боевой ситуации вокруг Крынок.

«По поводу Крынок... противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось, последняя попытка, во всяком случае на сегодняшний день, выглядит как последняя попытка — прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма... что произошло на этом участке... чтобы сохранить наших ребят, не подвергать их излишнему риску, было принято решение военным командованием отойти в лесопосадки. ВСУ зашло на этот участок, он небольшой... Я даже не знаю, зачем они это делают, они пихают своих людей просто на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец», — сказал он.

По словам Путина, чтобы подвозить личный состав в этот район, ВСУ используют только лодки, но они при этом постоянно под огнём артиллерии, дронов и другого оружия.

«У наших военнослужащих потери там санитарные: два-три (человека. — RT). Три дня назад было шесть человек раненых. У противника десятки погибших. Просто они попали в огневой мешок и по политическим, я считаю, соображениям бросают туда личный состав», — добавил он.

Президент России выразил мнение, что данные действия связаны с тем, что украинские власти ездят в другие страны, чтобы «выклянчить деньги на содержание страны», и с помощью ситуации в Крынках показывают свои «успехи».

Ранее Военная хроника рассказала о причине, по которой украинские военные продолжают операцию под Крынками в Херсонской области, несмотря на большие потери.

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