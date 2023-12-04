Военная хроника назвала причину продолжения операции ВСУ под Крынками
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«Во многом это происходит из-за так называемого иррационального усиления, или ошибки невозвратных затрат», — говорится в заявлении.
Журналисты подчеркнули, что ВСУ тратят иррационально крупные ресурсы на достижение своих целей, но, не достигая их, не прекращают попыток в надежде отыграться.
«Иногда усилия вознаграждаются тактическим успехом ценой огромных потерь», — отмечается в тексте.
Ранее Военная хроника опубликовала эксклюзивное видео, на котором группа ССО ВСУ решила попасть в пойму реки Конки в Херсонской области и переправиться в Крынки. Оператор БПЛА обнаружил бойцов ВСУ ночью и сбросил на них боеприпас.