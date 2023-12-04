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Военная хроника назвала причину продолжения операции ВСУ под Крынками

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Военная хроника рассказала о причине, по которой украинские военные продолжают операцию под Крынками в Херсонской области, несмотря на большие потери.
Военная хроника назвала причину продолжения операции ВСУ под Крынками
  • globallookpress.com
  • © Dmytro Smoliyenko

«Во многом это происходит из-за так называемого иррационального усиления, или ошибки невозвратных затрат», — говорится в заявлении.

Журналисты подчеркнули, что ВСУ тратят иррационально крупные ресурсы на достижение своих целей, но, не достигая их, не прекращают попыток в надежде отыграться. 

«Иногда усилия вознаграждаются тактическим успехом ценой огромных потерь», — отмечается в тексте.

Ранее Военная хроника опубликовала эксклюзивное видео, на котором группа ССО ВСУ решила попасть в пойму реки Конки в Херсонской области и переправиться в Крынки. Оператор БПЛА обнаружил бойцов ВСУ ночью и сбросил на них боеприпас.

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