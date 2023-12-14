Путин назвал конфликт с Украиной похожим на гражданскую войну между братьями

Российский президент Владимир Путин назвал конфликт России с Украиной похожим на гражданскую войну между братьями.

По его словам, в основе своей русские и украинцы являются единым народом.

«И то, что сейчас происходит, — это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разные стороны», — подчеркнул президент, подводя итоги года.

Он также отметил, что после 2014 года стало ясно, что России не позволят выстроить нормальные отношения с Украиной.

Также Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления Вооружённые силы России уничтожили 747 танков украинской армии и почти 2,3 тыс. бронемашин.

RT ведёт текстовую трансляцию, а также видеотрансляцию.