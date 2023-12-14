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Минобороны России: ВСУ потеряли до 265 военных на Донецком направлении

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В Минобороны России заявили, что украинские войска потеряли до 265 военных на Донецком направлении.
Минобороны России: ВСУ потеряли до 265 военных на Донецком направлении
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — заявили в министерстве.

Добавляется, что российскими войсками в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-30.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух бригад украинской армии в Херсонской и Запорожской областях.

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