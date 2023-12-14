МО: поражены склады вооружения бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух бригад украинской армии в Херсонской и Запорожской областях, передаёт Минобороны России.

По данным ведомства, объекты противника поражены в районе населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области.

Кроме того, ВС России поразили две бригады ВСУ в районе Работина Запорожской области.