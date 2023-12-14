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МО: поражены склады вооружения бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

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Российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух бригад украинской армии в Херсонской и Запорожской областях, передаёт Минобороны России.
МО: поражены склады вооружения бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
  • РИА Новости

По данным ведомства, объекты противника поражены в районе населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области.

Кроме того, ВС России поразили две бригады ВСУ в районе Работина Запорожской области.

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