МО: поражены склады вооружения бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Российские войска уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух бригад украинской армии в Херсонской и Запорожской областях, передаёт Минобороны России.
- РИА Новости
По данным ведомства, объекты противника поражены в районе населённых пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области.
Кроме того, ВС России поразили две бригады ВСУ в районе Работина Запорожской области.
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