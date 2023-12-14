Санду заявила, что Россия не является дружественной для Молдавии страной

Россия не является дружественным для Молдавии государством. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду.

«Все страны, которые уважают интересы нашей страны, уважают наших граждан — это дружеские и партнёрские страны», — сказала она в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Санду отметила, что Россия «шантажирует и угрожает» Молдавии, а также якобы держит свои войска на территории республики.

«С ними мы не можем говорить о дружеских отношениях», — подчеркнула президент Молдавии.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что большинство граждан Молдавии не поддерживают политику нынешних властей и выступают за сотрудничество с Россией.