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Санду заявила, что Россия не является дружественной для Молдавии страной

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Россия не является дружественным для Молдавии государством. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду.

«Все страны, которые уважают интересы нашей страны, уважают наших граждан — это дружеские и партнёрские страны», — сказала она в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Санду отметила, что Россия «шантажирует и угрожает» Молдавии, а также якобы держит свои войска на территории республики.

«С ними мы не можем говорить о дружеских отношениях», — подчеркнула президент Молдавии.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что большинство граждан Молдавии не поддерживают политику нынешних властей и выступают за сотрудничество с Россией.

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