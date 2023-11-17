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Матвиенко: большинство граждан Молдавии выступают за сотрудничество с Россией

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Большинство граждан Молдавии не поддерживают политику нынешних властей и выступают за сотрудничество с Россией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: большинство граждан Молдавии выступают за сотрудничество с Россией
  • Gettyimages.ru

По её словам, большая часть населения Молдавии не поддерживает политику посаженного Западом руководства Молдавии.

«Очень многие граждане Молдовы выступают как раз за развитие взаимовыгодного — и в первую очередь выгодного для Молдовы — сотрудничества с Россией», — приводит РИА Новости заявление Матвиенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Молдавии Майи Санду касательно того, что у Москвы и Кишинёва нет общих тем для обсуждений, — ложь.

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