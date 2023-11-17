Большинство граждан Молдавии не поддерживают политику нынешних властей и выступают за сотрудничество с Россией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, большая часть населения Молдавии не поддерживает политику посаженного Западом руководства Молдавии.

«Очень многие граждане Молдовы выступают как раз за развитие взаимовыгодного — и в первую очередь выгодного для Молдовы — сотрудничества с Россией», — приводит РИА Новости заявление Матвиенко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Молдавии Майи Санду касательно того, что у Москвы и Кишинёва нет общих тем для обсуждений, — ложь.