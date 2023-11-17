Матвиенко: большинство граждан Молдавии выступают за сотрудничество с Россией
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По её словам, большая часть населения Молдавии не поддерживает политику посаженного Западом руководства Молдавии.
«Очень многие граждане Молдовы выступают как раз за развитие взаимовыгодного — и в первую очередь выгодного для Молдовы — сотрудничества с Россией», — приводит РИА Новости заявление Матвиенко.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Молдавии Майи Санду касательно того, что у Москвы и Кишинёва нет общих тем для обсуждений, — ложь.