Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии общих тем у России и Молдавии

Заявление президента Молдавии Майи Санду касательно того, что у Москвы и Кишинёва нет общих тем для обсуждений, — ложь. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выступая 15 ноября на брифинге по текущим вопросам внешней политики, Захарова заявила, что Москва по-прежнему настроена на развитие диалога с Кишинёвом. Она также добавила, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Молдавии.

«Майя Санду просто врёт, она пытается представить всё таким образом, что двум странам просто не о чем говорить. Это враньё, у этого нет другого определения», — сказала Захарова.

Другой темой брифинга стали отношения России с Финляндией. По словам Захаровой, Москва надеется, что Хельсинки откажется перекрыть границу.