Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии общих тем у России и Молдавии
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Выступая 15 ноября на брифинге по текущим вопросам внешней политики, Захарова заявила, что Москва по-прежнему настроена на развитие диалога с Кишинёвом. Она также добавила, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Молдавии.
«Майя Санду просто врёт, она пытается представить всё таким образом, что двум странам просто не о чем говорить. Это враньё, у этого нет другого определения», — сказала Захарова.
Другой темой брифинга стали отношения России с Финляндией. По словам Захаровой, Москва надеется, что Хельсинки откажется перекрыть границу.