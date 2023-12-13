Мирошник: Зеленский морочит голову западным спонсорам
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«Расчёт на то, что подавляющее большинство американцев плохо знают, где вообще находится Украина, и уж тем более Донбасс и его окрестности», — сказал он ТАСС.
Высказывания Зеленского могут свидетельствовать о том, что он считает своих собеседников «олухами», добавил Мирошник.
В интервью Fox News Зеленский утверждал, что Россия «не заняла ни одного посёлка» во время боевых действий в течение 2023 года.
20 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артёмовска.
В начале года штаб территориальной обороны ДНР подтвердил освобождение Соледара российскими войсками.