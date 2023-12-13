Владимир Зеленский морочит голову западным спонсорам, говоря о том, что ВСУ за минувший год якобы не уступили армии России ни одного посёлка, считает посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Расчёт на то, что подавляющее большинство американцев плохо знают, где вообще находится Украина, и уж тем более Донбасс и его окрестности», — сказал он ТАСС.

Высказывания Зеленского могут свидетельствовать о том, что он считает своих собеседников «олухами», добавил Мирошник.

В интервью Fox News Зеленский утверждал, что Россия «не заняла ни одного посёлка» во время боевых действий в течение 2023 года.

20 мая глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение госнаград ДНР за освобождение Артёмовска.

В начале года штаб территориальной обороны ДНР подтвердил освобождение Соледара российскими войсками.