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КГБ Белорусии узнал имена кураторов группировок, которые готовятся в Польше

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Белорусскому КГБ известны имена сотрудников польских спецслужб, которые курируют подготовку группировок к захвату объектов и к терактам в Белоруссии.
КГБ Белорусии узнал имена кураторов группировок, которые готовятся в Польше
  • Gettyimages.ru
  • © Aliaksandr Bukatsich

Такое заявление сделал председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель.

«Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них», — цитирует его БЕЛТА.

Минск неоднократно получал информацию о том, что «эта публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года», подчеркнул глава КГБ.

«Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война — с провокации немцев с использованием польской формы одежды», — сказал он.

По данным комитета, в Польше сейчас тренируются группы людей, которые готовятся к захвату объектов и к терактам в Белоруссии, таких групп по меньшей мере семь.

Наиболее агрессивная «хоругвь» тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а, сообщил глава КГБ. По его сведениям, руководит группировкой белорусский «гражданин Асадулаев 1991 года рождения», который прячется под псевдонимом Шляхтич.

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