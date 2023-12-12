Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе.

«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда», — говорится в заявлении на сайте политика.

Назарбаев выразил обеспокоенность регрессом и заявил, что Казахстан внёс большой вклад в дело ядерного разоружения.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения России и стран НАТО с переходом конфликта в третью мировую войну никогда не была такой реальной, как сейчас.