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Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе.
Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда», — говорится в заявлении на сайте политика.

Назарбаев выразил обеспокоенность регрессом и заявил, что Казахстан внёс большой вклад в дело ядерного разоружения.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что угроза прямого столкновения России и стран НАТО с переходом конфликта в третью мировую войну никогда не была такой реальной, как сейчас

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