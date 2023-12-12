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В МО России сообщили о гибели миротворца в Карабахе из-за ЧП с БТР-82

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Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе в результате съезда БТР-82 с горной дороги. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России сообщили о гибели миротворца в Карабахе из-за ЧП с БТР-82
  • РИА Новости

«11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ещё двое миротворцев получили травмы средней и тяжёлой степени.

В ноябре стало известно, что в Нагорном Карабахе провели ротацию личного состава миротворцев.

Президент России Владимир Путин заявил, что формально российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года.

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