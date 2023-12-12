В МО России сообщили о гибели миротворца в Карабахе из-за ЧП с БТР-82
- РИА Новости
«11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС России», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ещё двое миротворцев получили травмы средней и тяжёлой степени.
В ноябре стало известно, что в Нагорном Карабахе провели ротацию личного состава миротворцев.
Президент России Владимир Путин заявил, что формально российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года.