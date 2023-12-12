RT в Telegram
Подпишись

Савчук: ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Короткая ссылка
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные зафиксировали перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении.
Савчук: ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества
  • РИА Новости

Как он рассказал РИА Новости, в районе Серебрянского лесничества российскими бойцами было вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й украинской механизированной бригады. 

По его словам, слаженные действия военных ВС России привели к тому, что при совместной работе с артиллерией ВСУ потеряли порядка 50 солдат.

Также уточняется, что российская авиация нанесла удары по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев применяет тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить