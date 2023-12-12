Савчук: ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества
- РИА Новости
Как он рассказал РИА Новости, в районе Серебрянского лесничества российскими бойцами было вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й украинской механизированной бригады.
По его словам, слаженные действия военных ВС России привели к тому, что при совместной работе с артиллерией ВСУ потеряли порядка 50 солдат.
Также уточняется, что российская авиация нанесла удары по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ.
Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев применяет тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении.