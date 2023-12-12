Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи СВО на Купянском направлении. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, они уничтожили до 30 бойцов ВСУ.

В сообщении отмечается, что в ходе ведения активной обороны подразделения Вооружённых сил России отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка и Терна.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев применяет тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении.