Российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении
В сообщении отмечается, что в ходе ведения активной обороны подразделения Вооружённых сил России отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка и Терна.
«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев применяет тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении.