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Российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

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Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи СВО на Купянском направлении. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, они уничтожили до 30 бойцов ВСУ.

В сообщении отмечается, что в ходе ведения активной обороны подразделения Вооружённых сил России отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка и Терна.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев применяет тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении.

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