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Депутат Рады Кучеренко: следующим после ЧП в метро Киева станет мост Патона

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Депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко после аварии в киевском метро заявил, что следующим будет мост Патона.

Об этом пишет РИА Новости.

В соцсетях он написал, что послушал одного эксперта по мостам и метро от Киевской горадминистрации и понял, что во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками и ТЭЦ «виноваты те, кто их построил».

Кучеренко сыронизировал, что от этих проблем «одна головная боль».

«N.B. Следующим будет мост Патона», — предположил депутат.

Ранее издание Klymenko Time сообщило, что в Киеве входы на станции метро «Олимпийская» и «Черниговская» затопило водой.

8 декабря украинская прокуратура начала досудебное расследование по делу о халатности после того, как в метро Киева случились подтопления.

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