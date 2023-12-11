ABC: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ испанский наёмник
По данным газеты, речь идёт о 26-летнем жителе Каталонии. Отмечается, что мужчина присоединился к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины в мае прошлого года.
Утверждается, что испанское Министерство иностранных дел находится в контакте с семьёй погибшего.
В октябре стало известно, что наёмник из Эстонии Танель Криггуль, который присоединился к украинской армии в прошлом году ради противостояния армии России, погиб.