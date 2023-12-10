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Российский военный: ВСУ бросают личный состав на убой на Запорожском направлении

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Командование Вооружённых сил Украины бросает личный состав на убой на Запорожском направлении. Противник получает немалый урон, рассказал российский командир с позывным Медведь.
Российский военный: ВСУ бросают личный состав на убой на Запорожском направлении
  • Gettyimages.ru

По словам Медведя, после уничтожения одной группы противника в бой тут же отправляют другую. При этом украинским солдатам зачастую не сообщают, что их посылают на занятые российскими военными позиции.

Как результат, украинские военнослужащие, желая сохранить свою жизнь, всё чаще складывают оружие и сдаются в плен.

«С самого начала контрнаступления в плен сдалось — именно нашему полку — около батальона, если суммарно всех посчитать», — приводит слова Медведя пресс-служба Минобороны России.

Ранее российский боец с позывным Кузя заявил, что ВСУ снизили интенсивность атак на Запорожском направлении.

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