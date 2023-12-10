Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Евросоюза становится трудно
- РИА Новости
«Наше европейское единство было поставлено под сомнение с самого начала конфликта, но в прошлом нам всегда удавалось сохранить его. Однако ясно, что с течением времени это будет становиться всё труднее», — сказала Каллас.
Эстонский премьер при этом уверена, что 26 других лидеров стран — членов Евросоюза смогут переубедить Орбана по поводу членства Украины.
Как ранее отмечал Орбан, утверждение, что Киев выполнил условия для вступления в Евросоюз, не соответствует действительности — Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран мира.