Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Евросоюза становится трудно

Сохранять единство Евросоюза становится всё труднее, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В интервью ZDF в преддверии саммита ЕС, на котором будет обсуждаться членство Украины, политик призналась, что очень волнуется из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Наше европейское единство было поставлено под сомнение с самого начала конфликта, но в прошлом нам всегда удавалось сохранить его. Однако ясно, что с течением времени это будет становиться всё труднее», — сказала Каллас.

Эстонский премьер при этом уверена, что 26 других лидеров стран — членов Евросоюза смогут переубедить Орбана по поводу членства Украины.

Как ранее отмечал Орбан, утверждение, что Киев выполнил условия для вступления в Евросоюз, не соответствует действительности — Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран мира.