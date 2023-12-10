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Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Евросоюза становится трудно

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Сохранять единство Евросоюза становится всё труднее, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас. В интервью ZDF в преддверии саммита ЕС, на котором будет обсуждаться членство Украины, политик призналась, что очень волнуется из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Премьер Эстонии Каллас: сохранять единство Евросоюза становится трудно
  • РИА Новости

«Наше европейское единство было поставлено под сомнение с самого начала конфликта, но в прошлом нам всегда удавалось сохранить его. Однако ясно, что с течением времени это будет становиться всё труднее», — сказала Каллас.

Эстонский премьер при этом уверена, что 26 других лидеров стран — членов Евросоюза смогут переубедить Орбана по поводу членства Украины.

Как ранее отмечал Орбан, утверждение, что Киев выполнил условия для вступления в Евросоюз, не соответствует действительности — Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран мира.

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