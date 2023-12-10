Переход армии Украины в режим жёсткой экономии 155-мм снарядов, о котором сообщают украинские источники, стал закономерным следствием работы той системы, которую сконструировало военно-политическое руководство Украины в кооперации с Западом. Об этом пишет Военная хроника.

Как стало известно 4 декабря, во время визита главы Пентагона Ллойда Остина на Украину главком ВСУ Валерий Залужный запрашивал 17 млн снарядов, а также бюджет $350—400 млрд, необходимый, по его словам, «для деоккупации всей территории Украины».

При этом, по данным финско-норвежской оборонной компании Nammo, этой весной в ходе подготовки к наступлению Киев требовал у НАТО обеспечить поставки не менее 350 тыс., а по другим данным — 600 тыс. снарядов в месяц, то есть от 4 до 7 млн снарядов в год.

Подробнее о том, в чём смысл заведомо нереальных требований ВСУ — в разборе Военной хроники.