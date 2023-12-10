RT в Telegram
Подпишись

Военная хроника рассказала о причинах «нереальных» запросов Киева на Западе

Короткая ссылка
Переход армии Украины в режим жёсткой экономии 155-мм снарядов, о котором сообщают украинские источники, стал закономерным следствием работы той системы, которую сконструировало военно-политическое руководство Украины в кооперации с Западом. Об этом пишет Военная хроника.
Военная хроника рассказала о причинах «нереальных» запросов Киева на Западе
  • AP

Как стало известно 4 декабря, во время визита главы Пентагона Ллойда Остина на Украину главком ВСУ Валерий Залужный запрашивал 17 млн снарядов, а также бюджет $350—400 млрд, необходимый, по его словам, «для деоккупации всей территории Украины».

При этом, по данным финско-норвежской оборонной компании Nammo, этой весной в ходе подготовки к наступлению Киев требовал у НАТО обеспечить поставки не менее 350 тыс., а по другим данным — 600 тыс. снарядов в месяц, то есть от 4 до 7 млн снарядов в год.

Подробнее о том, в чём смысл заведомо нереальных требований ВСУ — в разборе Военной хроники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить