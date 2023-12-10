Пашинян: упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным
- РИА Новости
Премьер поднял эту тему на встрече с активом правящей партии «Гражданский договор» в Тавушской области.
«Этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года», — приводит слова Пашиняна РИА Новости.
28 сентября бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.