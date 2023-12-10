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Пашинян: упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным

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Упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным, считает армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его мнению, Ереван тратил ресурсы на создание Нагорно-Карабахской республики, однако это было неразрешимой задачей.
Пашинян: упразднение Нагорного Карабаха было неизбежным
  • РИА Новости

Премьер поднял эту тему на встрече с активом правящей партии «Гражданский договор» в Тавушской области.

«Этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года», — приводит слова Пашиняна РИА Новости.

28 сентября бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

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