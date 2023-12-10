Военная хроника: ВС России продолжают раздёргивать ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
Сейчас от Двуречной и Западного на северном фланге до Кисловки и Котляровки на юго-востоке действует около 20 различных соединений украинских сил, отмечает Военная хроника.
Основная задача артиллерии ВС России здесь — нарушить снабжение ВСУ, сорвать атаки и ротации и предотвратить прорывы.
«Особенно ожесточённо ВСУ цепляются за треугольник в районе Кисловки и Котляровки. Через него проходит важная дорога, по которой можно быстро добраться до Купянска», — говорится в сообщении.
Военкор RT Александр Симонов ранее опубликовал видео боевой работы армейской и фронтовой авиации на Донецком направлении.