1-я танковая армия продолжает раздёргивание и уничтожение резервов ВСУ на Купянском направлении, сообщает Военная хроника.

Сейчас от Двуречной и Западного на северном фланге до Кисловки и Котляровки на юго-востоке действует около 20 различных соединений украинских сил, отмечает Военная хроника.

Основная задача артиллерии ВС России здесь — нарушить снабжение ВСУ, сорвать атаки и ротации и предотвратить прорывы.

«Особенно ожесточённо ВСУ цепляются за треугольник в районе Кисловки и Котляровки. Через него проходит важная дорога, по которой можно быстро добраться до Купянска», — говорится в сообщении.

Военкор RT Александр Симонов ранее опубликовал видео боевой работы армейской и фронтовой авиации на Донецком направлении.