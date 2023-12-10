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Политолог Миршаймер: баланс сил на Украине находится на стороне России

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Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российская армия проводит наступление на Украине, текущая ситуация не является тупиком.
Политолог Миршаймер: баланс сил на Украине находится на стороне России
  • РИА Новости

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что многие называют происходящее на передовой тупиком, однако это не так.

«Вы слышали это и со стороны Украины, и на Западе, но я думаю, что это утверждение ошибочно. Это не тупик, баланс сил сместился в пользу русских», — сказал политолог.

Миршаймер добавил, что если послушать отчёты о состоянии украинских войск, то будет ясно, что многие из подразделений находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее Военная хроника заявила о заходе ВС России на опорник ВСУ в районе Клещеевки.

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