RT в Telegram
Подпишись

На Украине заявили о намерении получить от Запада 150 самолётов

Короткая ссылка
Представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВСУ рассчитывают получить от Запада 150 боевых самолётов для замены техники советского производства.
На Украине заявили о намерении получить от Запада 150 самолётов
  • Gettyimages.ru

«Речь идёт о 150 самолётах плюс учебных — это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», — ответил он на вопрос о том, какое количество самолётов может получить Киев в эфире телеканала «Рада».

Как передаёт его слова ТАСС, основным истребителем, который должна получить Украина, будет F-16 американского производства. Игнат добавил, что украинские власти также ведут разговоры со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что поставляемые НАТО Украине самолёты будут законной целью для ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить