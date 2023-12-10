На Украине заявили о намерении получить от Запада 150 самолётов

Представитель командования украинских воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВСУ рассчитывают получить от Запада 150 боевых самолётов для замены техники советского производства.

«Речь идёт о 150 самолётах плюс учебных — это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», — ответил он на вопрос о том, какое количество самолётов может получить Киев в эфире телеканала «Рада».

Как передаёт его слова ТАСС, основным истребителем, который должна получить Украина, будет F-16 американского производства. Игнат добавил, что украинские власти также ведут разговоры со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что поставляемые НАТО Украине самолёты будут законной целью для ВС России.