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Кандидат в президенты США Ректенвальд: Донбасс останется российским после СВО

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Кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд заявил, что украинские войска не смогут вернуть себе регионы, которые вошли в состав России, поэтому Донбасс не будет в составе Украины.
Кандидат в президенты США Ректенвальд: Донбасс останется российским после СВО
  • Gettyimages.ru

«Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего всё и началось — Донбасс останется российским», — поделился он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ректенвальд отметил, что США обогащают собственный военно-промышленный комплекс, когда разжигают конфликт на Украине.

По его мнению, Вашингтону всё равно, что это происходит за счёт жизней украинских военнослужащих.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР предъявят иск киевским властям за нанесённый ущерб.

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