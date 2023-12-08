Пасечник: ЛНР предъявит иск Киеву за нанесённый российскому региону ущерб

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на пресс-конференции на международной выставке-форуме «Россия» заявил, что власти ЛНР предъявят иск киевским властям за нанесённый российскому региону ущерб.

Как пишет ТАСС, Пасечник отметил, что на территории региона уже работает комиссия, которая ведёт учёт тех преступлений, которые были совершены на территории республики в отношении её жителей.

«Это касается и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесённого ущерба. Все эти цифры считаются. Конечно же, мы будем выставлять этот иск», — сказал он.

Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил об обстреле города в ЛНР со стороны ВСУ.