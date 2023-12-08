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Пасечник: ЛНР предъявит иск Киеву за нанесённый российскому региону ущерб

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на пресс-конференции на международной выставке-форуме «Россия» заявил, что власти ЛНР предъявят иск киевским властям за нанесённый российскому региону ущерб.
Пасечник: ЛНР предъявит иск Киеву за нанесённый российскому региону ущерб
  • РИА Новости
  • © Максим Захаров

Как пишет ТАСС, Пасечник отметил, что на территории региона уже работает комиссия, которая ведёт учёт тех преступлений, которые были совершены на территории республики в отношении её жителей.

«Это касается и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесённого ущерба. Все эти цифры считаются. Конечно же, мы будем выставлять этот иск», — сказал он.

Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил об обстреле города в ЛНР со стороны ВСУ.

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