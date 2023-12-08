Пасечник: ЛНР предъявит иск Киеву за нанесённый российскому региону ущерб
- РИА Новости
- © Максим Захаров
Как пишет ТАСС, Пасечник отметил, что на территории региона уже работает комиссия, которая ведёт учёт тех преступлений, которые были совершены на территории республики в отношении её жителей.
«Это касается и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесённого ущерба. Все эти цифры считаются. Конечно же, мы будем выставлять этот иск», — сказал он.
Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил об обстреле города в ЛНР со стороны ВСУ.