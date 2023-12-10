Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине в ближайшее время произойдёт территориальный развал.

Он назвал очевидным уровень деградации нынешней Украины и посчитал, что это заметили и европейские союзники, передаёт РИА Новости.

По словам Константинова, на текущий момент многое говорит о том, что Киев находится на пределе своих возможностей.

«Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения», — добавил он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что конфликт с Россией приведёт Украину к гражданской войне.