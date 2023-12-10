RT в Telegram
Подпишись

В Крыму заявили, что в ближайшее время Украину ждёт территориальный развал

Короткая ссылка
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине в ближайшее время произойдёт территориальный развал.
В Крыму заявили, что в ближайшее время Украину ждёт территориальный развал
  • РИА Новости

Он назвал очевидным уровень деградации нынешней Украины и посчитал, что это заметили и европейские союзники, передаёт РИА Новости.

По словам Константинова, на текущий момент многое говорит о том, что Киев находится на пределе своих возможностей.

«Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения», — добавил он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что конфликт с Россией приведёт Украину к гражданской войне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить