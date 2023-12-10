Депутат Рады Костенко: ограниченно годные призывники попадают в штурмовики ВСУ
Об этом он сказал в интервью НТА.
По словам Костенко, призывник является ограниченно годным только для военкомата, а когда он попадает в армию, этот вопрос исчезает.
В военкомате ограниченно годным призывникам дают штабные и тыловые должности, однако, в военных частях нарушают какие-либо обещания, добавил он.
По его мнению, эта политика армии негативно сказывается на притоке добровольцев в ВСУ.
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