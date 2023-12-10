Депутат Рады Костенко: ограниченно годные призывники попадают в штурмовики ВСУ

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что ВС Украины не учитывают возможности ограниченно годных призывников, отправляя их в штурмовые подразделения.

Об этом он сказал в интервью НТА.

По словам Костенко, призывник является ограниченно годным только для военкомата, а когда он попадает в армию, этот вопрос исчезает.

В военкомате ограниченно годным призывникам дают штабные и тыловые должности, однако, в военных частях нарушают какие-либо обещания, добавил он.

По его мнению, эта политика армии негативно сказывается на притоке добровольцев в ВСУ.

2 декабря Владимир Зеленский заявил, что для решения проблемы мобилизации на Украине необходимы комплексные меры. По его словам, речь идёт не только о численности, но и об условиях и сроках службы.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров.