Antidiplomatico: Ермак станет самым безопасным для Зеленского преемником
Об этом сообщает Antidiplomatico.
«Самым безопасным вариантом для него (Зеленского. — RT) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака», — сказано в материале.
Издание отмечает, что это обеспечило был нынешнему украинскому президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить хорошую возможность для такой смены караула.
Уточняется, что другие кандидаты на пост президента Украины подвергают политическую карьеру и даже жизнь Зеленского угрозе.
14 ноября Ермак высказал мнение, что 2024 год станет решающим в украинском конфликте.