Глава администрации украинского лидера Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Antidiplomatico.

«Самым безопасным вариантом для него (Зеленского. — RT) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака», — сказано в материале.

Издание отмечает, что это обеспечило был нынешнему украинскому президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить хорошую возможность для такой смены караула.

Уточняется, что другие кандидаты на пост президента Украины подвергают политическую карьеру и даже жизнь Зеленского угрозе.

14 ноября Ермак высказал мнение, что 2024 год станет решающим в украинском конфликте.