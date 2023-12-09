СК Армении заявил о задержании двух россиян по обвинению в хулиганстве

СК Армении заявил о задержании двух россиян в Ереване по обвинению в хулиганстве.

Об этом пишет РИА Новости.

«В Ереване они повредили имущество точки быстрого питания, забросали сотрудника фруктами, разбросали и растоптали цветы в цветочной лавке, сочетая эти действия с ненормативной лексикой», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мужчина, напавший с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Челябинска в Чесму, стал фигурантом двух уголовных дел: о хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении полицейского.