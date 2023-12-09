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Военная хроника: во время удара по Киеву использовались ракеты на базе Х-55

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Во время ракетного удара по Киеву ВС России, предположительно, использовали ракеты-обманки на базе Х-55.
Военная хроника: во время удара по Киеву использовались ракеты на базе Х-55
  • РИА Новости

Об этом пишет Военная хроника.

Отмечается, что применение по объектам в Киевской области стратегических крылатых ракет Х-55 с имитаторами боевых частей может говорить о том, что ВКС России, предположительно, тестируют несколько боевых сценариев ракетных атак.

«Первоочередным в этом смысле является изучение киевской системы ПВО, усиленной и улучшенной за 2023 год», — говорится в сообщении.

Ранее портал Business Insider писал, что российские боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор» оказались серьёзной угрозой для украинской армии в зоне спецоперации.

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