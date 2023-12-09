Жителей севера Казахстана ошибочно предупредили о морозах в 380 градусов

СМС-сообщение с предупреждением о грядущих морозах в -380 °С получили на свои смартфоны 8 декабря жители севера Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что рассылка СМС-сообщений коснулась только абонентов мобильного оператора Tele2 (ООО «Мобайл Телеком-Сервис») в Северо-Казахстанской области. В сообщении от 112 указывалось, что 8 декабря температура воздуха опустится до -380 °С.

«Отмена занятий 0—11 классы», — отмечалось в сообщении.

Комментируя произошедшее, в пресс-службе оператора сообщили, что причиной этой СМС-рассылки стала техническая ошибка.

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