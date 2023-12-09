Депутат Магомедов: за демилитаризацией Украины может быть её деиндустриализация

Депутат Верховной рады Муса Магомедов выразил мнение, что после демилитаризации Украины может последовать её деиндустриализация.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Если не будет возможности поддерживать (предприятия. — RT), это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны», — отметил Магомедов.

По его словам, 19% предприятий на Украине полностью остановлено, а половина производств работает себе в убыток.

25 ноября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин признался, что госбюджет способен в 2024 году профинансировать только половину возможностей ВПК, который, тем не менее, не способен закрыть потребности армии.